MST invade fazenda em Caruaru

Uma fazenda com cerca de 500 hectares em Caruaru, no agreste de Pernambuco, foi invadida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na terça-feira 25. Em comunicado publicado pelo movimento em sua conta no Twitter, o grupo afirmou que a fazenda pertence a um grupo de famílias ligadas a política e ao setor empresarial da região.

Ainda segundo os militantes, a invasão reivindica a terra que “não cumpre sua função social” e está “improdutiva”. Somente neste ano, duas fazendas foram invadidas em Caruaru. A primeira delas durante o chamado “abril vermelho”.

Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) disse que o posicionamento da pasta é “em defesa do que está previsto na Constituição” no que diz respeito à “função social da propriedade e ao direito à propriedade privada”.

Leia a íntegra da nota do MDA

O posicionamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar é em defesa do que está previsto na Constituição Federal, no que diz respeito à função social da propriedade e ao direito à propriedade privada. O MDA e o Incra foram informados sobre a ocupação pela imprensa e irão se debruçar sobre a área em questão. É importante ressaltar que o MDA e o Incra, por meio das devidas instâncias, sempre estiveram, e continuam, abertos ao diálogo com todos os setores da sociedade a fim de promover a paz no campo.

CPI convoca líder do MST

No próximo mês, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST deve convocar o petista José Valdir Misnerovicz, líder do MST e coordenador do Ministério da Reforma Agrária em Goiás, para prestar depoimento ao colegiado.

A informação foi confirmada na sexta-feira 21, pelo presidente da comissão, deputado federal Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS). O parlamentar pretende pedir ainda a demissão de Misnerovicz.

