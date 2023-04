O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) prometeu promover o “Abril Vermelho”, com invasões de terras espalhadas pelo Brasil. Por ora, o grupo tem cumprido as ameaças.

Do fim de semana até a tarde desta segunda-feira, 17, invasões foram registradas no Distrito Federal e em ao menos sete Estados: Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte.

Invasão de terra da Suzano no Espírito Santo

Foto: Divulgação / MST

Duzentas famílias ligadas ao MST invadiram uma fazenda da empresa Suzano, fabricante de papel e celulose, na cidade de Aracruz, litoral do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira, 17.

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e a Suzano devem entrar com pedido de reintegração de posse da área invadida, segundo informações da CNN.

Não é a primeira vez no ano que o MST invade terras da Suzano. O movimento tomou três fazendas da Suzano, em Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, no sul da Bahia, no início do mês passado.

Invasão na Embrapa de Pernambuco

Não é só o setor privado que está no alvo das invasões promovidas pelo MST. Em Pernambuco, 600 famílias dos militantes invadiram até mesmo uma área de preservação ambiental e de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), estatal do governo federal, no último domingo, 16.

Em nota, a Embrapa definiu a invasão como “inaceitável”. Nesse sentido, a empresa afirmou que a ação por parte do MST se deu em “terras agricultáveis e de preservação da caatinga”. Além disso, reforçou que o ocorrido no fim de semana já causou prejuízos. “A invasão atingiu ainda áreas de preservação da caatinga, comprometendo a vida de animais ameaçados de extinção, além de pesquisas para conservação ambiental e de uso sustentável do bioma.”

Há ainda outras sete propriedades invadidas pelo MST em Pernambuco que permanecem nas mãos do movimento.

Invasões do MST em sedes do Incra

Em Belo Horizonte, 450 integrantes do MST invadiram a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), na manhã desta segunda-feira, 17. A superintendência regional do Incra em Porto Alegre também foi invadida e, assim como a da capital mineira, segue sob domínio do MST, de acordo com o jornal Correio do Povo.

Ainda nesta segunda-feira, 17, o MST divulgou que também invadiu a sede do Incra em cinco unidades federativas: Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.