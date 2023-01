Mulher apontada como organizadora dos atos em Brasília é presa pela PF

A Polícia Federal (PF) prendeu, na terça-feira 10, Ana Priscila Azevedo, apontada como uma das organizadoras dos protestos em Brasília, no domingo 8. As manifestações registraram cenas de vandalismo.

Ana Priscila estava em Luziânia, em Goiás, na região do entorno do Distrito Federal, e foi levada para Brasília.

Ana Priscila teve sua prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ela é apontada como administradora de uma série de grupos no Telegram.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, a mulher aparece subindo a rampa do Congresso Nacional no dia em que a sede do Legislativo foi ocupada. Os manifestantes também tomaram os prédios do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto.

“Acabou, nós vencemos”, disse Ana, em um vídeo. “Aqui é Brasil. Somos cupins, roedores de mármore, chora petista.” Em outro trecho do vídeo, um homem aparece ao lado dela e diz: “Isso aqui não é golpe, é contragolpe, porque vocês são golpistas, bando de vagabundos”.

Dias antes do ocorrido, Ana apareceu em vídeos convocando manifestações em Brasília. No sábado 7, ela fez uma publicação em uma rede social afirmando que o Brasil iria “parar” e que os Três Poderes seriam “sitiados”.

Depois dos atos do domingo, Ana Priscila voltou a falar em um grupo do Telegram chamado “A queda da Babilônia”. Ela negou, em um dos áudios postados, que tenha sido responsável pela depredação dos prédios públicos.