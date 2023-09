Mulher atualiza estado de saúde de Regis Danese

A mulher do cantor Regis Danese, Kelly Danese, atualizou o estado de saúde do cantor gospel. Ele sofreu acidente de carro na quarta-feira 30, quando estava a caminho de um show em Ceres (GO).

Em entrevista ao site g1, Kelly revelou que Danese segue internado em um hospital de Goiânia. De acordo com ela, o artista sente muitas dores e ainda não conseguiu se alimentar depois de enfrentar duas cirurgias: laparotomia (abertura da parede abdominal) e enterorrafia (costura do intestino delgado).

publicidade

“Ele está muito reflexivo, pensou ‘estou vivo'”, conta Kelly. “Ele está com muita dor, não come desde ontem e não bebe água. Está tomando muitos remédios. A cirurgia, no intestino delgado, abriu bastante.”

Ela e Daniel Danese, irmão do cantor gospel, usaram o Instagram do artista para gravar um vídeo para tentar tranquilizar os fãs.

Kelly ainda informou que Regis Danese está ansioso e que pede pelo celular. “Se ele estivesse com o celular, já tinha feito vídeos tranquilizando os seguidores”, garantiu ela. “Ele pediu o celular, mas na UTI (unidade de terapia intensiva) não pode usar”.

O cantor continua internado no Hospital Estadual de Urgências de Goiás. Segundo a última atualização do boletim médico, Danese segue em estado de saúde regular.

Regis Danese ao lado da mulher, Kelly Danese | Foto: Reprodução

Médico que passava por rodovia no momento do acidente socorreu Regis Danese, diz irmão do cantor

O irmãos Daniel Danese e Regis Danese se envolveram em acidente de carro em Goiânia | Foto: Reprodução

O irmão de Regis, Daniel Danese disse que um médico que passava pela rodovia no momento do acidente socorreu o cantor.

“No momento que retirei o Regis do carro depois do acidente, um pessoal começou a parar na pista”, contou Daniel. “Desse pessoal, tinha um cara que era médico. Ele ajudou a deitar o Regis e deu apoio cervical.”

“Como meu irmão estava muito agitado, ficamos com medo de ele estar com alguma lesão”, prosseguiu o irmão do cantor gospel, que também estava no carro envolvido no acidente. “O médico participou dos cuidados até a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegar.”