Mulher trans é eleita rainha do rodeio

A mulher trans Alessandra Aparecida Corrêa Joia foi eleita a rainha do rodeio de Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo. O portal G1 divulgou a informação no sábado 15.

Alessandra, de 20 anos de idade, atua como agente de saúde e recebeu 33,9% dos votos no concurso “Rainha e Princesa do BES Rodeo Show”. Ela foi coroada no baile realizado na sexta-feira 14.

“Meus amigos de trabalho me encorajaram”, disse a mulher trans, em entrevista à EPTV. “Falaram que eu tinha altura e beleza para poder participar. Acabei me inscrevendo.”

O concurso teve 17 inscrições de mulheres entre 17 e 30 anos. A comissão técnica do concurso selecionou sete finalistas. A votação do público foi on-line, durou dois dias e contou com 3,5 mil votos.

Como é o evento que elegeu uma mulher trans como rainha do rodeio

Alessandra trabalha como agente de saúde | Foto: Prefeitura de Boa Esperança do Sul/Divulgação

“É gratificante saber o carinho que as pessoas têm comigo”, disse Alessandra, coroada a rainha do concurso. “Acho que um pouco da minha história dá força para outras pessoas se assumirem e não terem medo do preconceito. Foi gratificante ver que estamos rompendo um pouco esse preconceito.”

O BES Rodeo Show será entre os dias 20 e 22 deste mês, na cidade de Boa Esperança do Sul, localizada a 303 quilômetros da capital paulista.

A festa marca a volta do rodeio para a cidade e vai contar com a presença da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, além de outros artistas ligados ao estilo musical que faz a trilha sonora para o agronegócio.

As três noites da festa serão gratuitas para o público. Há ainda camarotes pagos, que são opcionais. A estrutura será 100% coberta, algo novo para os rodeios de Boa Esperança do Sul.

Em 23 de julho, a cidade que tem uma rainha do rodeio trans também será palco de uma grande cavalgada, a partir das 8 horas da manhã. Os eventos marcam a comemoração do 125º aniversário da cidade, que ocorre em 21 de julho.