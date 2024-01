Mynd8: 7 em cada 10 usuários da internet no Brasil seguem perfis da agência

A agência Mynd8 lidera mais de 400 influenciadores, que vão de artistas famosos a páginas de fofoca. Ao todo, sete de cada dez internautas brasileiros seguem ao menos um perfil agenciado pela empresa, segundo as próprias páginas de fofoca, que costumam compartilhar seus números em entrevistas.

Os artistas vão desde a cantora Luísa Sonza até perfis de fofoca de grande influência, como o Choquei, principal disseminador do boato entre Jéssica Vitória Canedo, 22 anos, e o humorista Whindersson Nunes. A jovem mineira cometeu suicídio depois da onda de difamação que se alastrou pela internet no fim do ano passado.

Como uma ampla lista de transmissão, uma única mensagem, publicidade ou assunto podem ser retroalimentados pelos perfis de fofoca. Assim, um mesmo tema chega às telas de cerca de 50 milhões de usuários.

Mynd8 e o cartel de cancelamento

Assim como criam assuntos, os perfis agenciados pela Mynd8 também podem promover ou cancelar uma personalidade. Em julho de 2022, por exemplo, o jornalista Leo Dias revelou em sua coluna do site Metrópoles que a Mynd8 cobrou R$ 35 mil para não cancelar um usuário do Instagram que teve um comentário malvisto na internet.

A pessoa que fez a denúncia decidiu não fazer o pagamento por recomendação de seu advogado. Na visão do profissional de Direito, aquilo se caracterizava como crime de extorsão.

“Fiquei em pânico e vi que muitas páginas começaram a usar esse material e a minha imagem sem autorização”, afirmou a pessoa, que não teve a identidade revelada. “Foi quando recebi uma mensagem de uma pessoa da Banca Digital, oferecendo o tal serviço.”

O jornalista Rodrigo da Silva, do Spotniks, criou uma sequência de postagens em seu perfil do Twitter/X com outras informações sobre a Mynd8. Entre elas, a ligação da empresa com cantores, como Luísa Sonza, e com marcas, como a revista Billboard e o site BuzzFeed Brasil.

Todos possuem um ponto em comum: a chefia da jornalista Fatima Pissarra, sócia da Mynd8, junto à cantora Preta Gil.

Ela é chamada pelos seus críticos de Máfia Digital. E seus tentáculos são bem maiores do que as pessoas imaginam.



Você leu nos últimos dias sobre a Mynd. Chegou a hora de conhecer o porão da empresa: — Rodrigo da Silva (@rodrigodasilva) January 2, 2024

A cantora Luísa Sonsa, que faz parte das parcerias da Mynd, virou assunto frequente das páginas de fofoca. Já foi capa da Billboard e ainda ganhou o prêmio WME Awards, em 2023.

Rodrigo da Silva também listou uma parte das empresas que já fizeram negócios com a Mynd8:

Coca-Cola;

Claro;

Sony;

Ambev;

Ifood;

L’Oreal;

Casas Bahia;

P&G;

Avon;

Natura;

Mercado Livre;

Unilever;

Rexona;

Nissin;

Lacoste;

O Boticário;

Itaú;

Hering;

Bradesco;

XP;

Latam;

Vivara;

Pic Pay;

Amstel;

Pernambucanas;

Colgate;

Gol;

Trident;

Niely;

Closeup;

Americanas;

Nescau;

Mastercard;

Pizza Hut;

Globo; e

Netshoes.

