Alessandro Santana, mais conhecido como Negão, coordena hoje quatro canais no YouTube. Os dois principais são: Canal do Negão, com 545 mil inscritos, e Eu Sou Seu Pai, com cerca de 55 mil. Em entrevista à Revista Oeste, o sucateiro e youtuber de 42 anos disse o que pensa sobre cotas para negros em universidades, assistencialismo estatal e como os políticos fazem para conquistar votos nos bairros mais pobres. “Na periferia, o político de esquerda não fala em linguagem neutra”, afirma.

Bandeiras encampadas pela esquerda, como o combate ao racismo, o feminismo e a linguagem neutra, têm vez na periferia?

Na periferia, o político de esquerda não fala em linguagem neutra. Esse discurso de racismo que a gente vê na internet não rola. Porque eles sabem que se vierem com esse papo não vai render. Na periferia, o cara da esquerda age como um conservador. Não tem feminismo na periferia. O político de esquerda fala de emprego, de família, de colocar comida no prato, fala de respeito. É desse jeito que eles conquistam as pessoas. É por isso que político de direita não consegue chegar à periferia. Porque na cabeça dele, a pessoa que mora na periferia pensa da mesma forma que quem não mora. Só que é um mundo totalmente diferente. O Guilherme Boulos (Psol), ex-candidato à prefeitura de São Paulo em 2018, na periferia não chegou de barba malfeita e camiseta vermelha. Muito pelo contrário. Chegou de camisa social e sapatênis conversando sobre habitação. Não falou sobre invasão, falou sobre regularização de imóveis. É muito louco um cara que é a favor de invasão de propriedades falar de regularização.

