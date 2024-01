Nadar depois de comer? Confira o que os especialistas dizem

Nadar depois das refeições não faz mal à saúde, segundo especialistas. Eles dizem que os nadadores profissionais e amadores devem prestar atenção no tipo de comida e na intensidade do exercício.

“A recomendação depende do quanto o indivíduo comeu e do quanto de esforço ele vai fazer”, disse Wilson Roberto Catapani, presidente da Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo (SGSP), ao jornal O Estado de S.Paulo. “Se a refeição for habitual e a prática recreacional, não há problema”.

O médico disse que a exceção da regra é o consumo de bebidas alcoólicas. “Sua ingestão é contraindicada na praia ou na piscina”, explica. Se a refeição for pesada e a ideia for nadar num ritmo intenso, é melhor ter cautela.

Comidas pesadas exigem de três a quatro horas de espera antes de nadar

Por causa da digestão, sentimos sonolência depois de comer | Foto: Freepik

“Alimentos ricos em proteína têm um tempo de digestão mais longo”, disse ao jornal o gastroenterologista Daniel Machado Baptista, do Hospital Nove de Julho, em São Paulo. São comidas pesadas como churrasco e feijoada. Nesses casos, os médicos recomendam esperar de três a quatro horas para nadar na piscina ou no mar.

A recomendação se estende para toda e qualquer atividade física intensa, como corrida ou musculação, de acordo com o médico Álvaro Delgado, gastroenterologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na capital paulista. “E não só a natação”, disse ele.

Depois da alimentação, o corpo humano prioriza a digestão. Por isso, o fluxo sanguíneo é direcionado para o estômago e outros órgãos do aparelho digestivo. “Não por acaso, sentimos sonolência depois das refeições”, disse Esthela Oliveira, médica do esporte.

Quando alguém faz atividade física intensa, fora ou dentro da água, depois de comer, o sangue que deveria ir para o estômago é deslocado para os músculos. O desvio atrapalha a digestão e pode causar problemas gastrointestinais, como vômitos e náuseas.