‘Não é o momento de flexibilizar uso de máscaras’, diz Gabbardo

João Gabbardo, coordenador do comitê científico do governo de São Paulo, participou de entrevista coletiva | Foto: Reprodução/YouTube

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 20, no Palácio dos Bandeirantes, o governo do Estado de São Paulo descartou a flexibilização do uso de máscaras em alguns ambientes, pelo menos neste momento. Segundo o coordenador do comitê científico estadual, João Gabbardo, haverá, inclusive, recomendação para que o equipamento de proteção continue obrigatório em determinados locais mesmo depois da pandemia de covid-19.

“O comitê científico vai propor que, em determinadas situações, mesmo depois da pandemia, o uso das máscaras seja obrigatório. Um exemplo: o ambiente hospitalar. Temos um estudo do uso da máscara que está bastante adiantado e nos próximos dias o governo vai apresentar”, afirmou Gabbardo.

Segundo o coordenador do comitê científico do governo paulista, a melhora dos indicadores relacionados à pandemia não deve fazer com que o uso da máscara seja completamente abolido.