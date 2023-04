‘Não vamos tolerar que causem pânico à nossa sociedade’, diz Derrite

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, declarou, em vídeo publicado nas redes, que está prestando contas para garantir a tranquilidade dos pais e das mães com filhos em idade escolar. Ele afirma que um dos principais propagadores desse tipo de conteúdo foi preso.

A publicação foi feita em resposta a diversos casos de ataques em escolas brasileiras e outras várias ameaças que circularam nas redes sociais por causa do dia 20 de abril — aniversário do massacre da escola de Columbine, nos Estados Unidos. Derrite afirmou que as polícias estão trabalhando para garantir a segurança de todos.

O secretário de Segurança Pública declarou ainda que o governo do Estado tem tomado medidas para “garantir a paz e a segurança, principalmente no ambiente escolar”.

Leia a íntegra do posicionamento do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite

“Olá, professores e todos os país que estão preocupados com a segurança dos seus filhos, em especial no período escolar. Eu estou aqui para prestar contas para vocês.

Eu sei que vocês estão recebendo muitas mensagens e vídeos falando sobre prováveis acontecimentos no mês de abril, no dia 20. Eu estou aqui para esclarecer que as polícias estão trabalhando. E trabalhando muito.

Nós já prendemos um indivíduo que foi apontado com um dos principais propagadores dessas notícias, desses vídeos que faziam apologia à violência, incitação à violência. Ele foi detido, conduzido ao distrito policial e preso.

Porque nós não vamos tolerar que causem pânico à nossa sociedade, levando uma preocupação muito grande, maior até do que a necessária para todos os país.

É um momento que nós estamos em alerta, claro. Realizamos operações desde o fato ocorrido na Escola Thomazia Montoro, na Vila Sônia. A Polícia Militar está com seu efetivo, além da ronda escolar: rádio patrulha, viaturas do BAEP, até mesmo viaturas do choque patrulhando as imediações das escolas.

Nós lançamos um aplicativo dentro do “190 SP” — aplicativo de emergência da Polícia Militar de São Paulo —, um botão, um ícone, que permite um acionamento imediato, chamado segurança escolar.

De toda forma, eu estou aqui para tranquilizá-los.

Em que sentido? Para tranquilizá-los de que todas essas mensagens que os senhores estão recebendo as polícias já estão em posse, a Delegacia de Crimes Cibernéticos está trabalhando para identificar as pessoas que estão propagando esses vídeos incitando a violência.

E nós vamos atuar de maneira forte para garantir a paz e a segurança, principalmente no ambiente escolar”