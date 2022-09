Navios em ato do 7 de Setembro participam de Operação Naval

Os navios estrangeiros que participaram nesta quarta-feira, 7 de Setembro, da Parada Naval no Rio de Janeiro com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) estão no país para realizarem uma operação naval. Com início nesta quinta-feira, 8, a Operação UNITAS LXIII reúne representantes de 19 países no Rio de Janeiro.

Em esquema de rodízio, os países das Américas sediam e coordenam a Operação, de acordo com informações da Marinha do Brasil. Em nota, a Marinha informou ainda que a atividade é o exercício marítimo multinacional mais antigo organizado pelos Estados Unidos da América (EUA).

Durante a Parada Naval, embarcações de 11 dos 19 países participantes das celebrações do 7 de Setembro, quando é comemorado o bicentenário da independência do Brasil. Na Praia de Copacabana, milhares de pessoas acompanharam as comemorações.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) prestigiou as festividades no Rio de Janeiro no começo da tarde. Antes, Bolsonaro participou do desfile cívico militar em Brasília. Na capital do país, milhares de pessoas estiveram na Esplanada dos Ministérios.

Após o desfile, Bolsonaro fez um discurso de campanha em que exaltou a pátria cristã e a luta do bem contra o mal. Bolsonaro também defendeu alguns dos seus principais temas de campanha, como a rejeição ao aborto e à liberalização das drogas.

“Somos uma pátria majoritariamente cristã, que não quer a liberalização das drogas, não quer a liberação do aborto, não quer ideologia de gênero, que respeita a propriedade privada e que combate a corrupção. Isso não é virtude, é obrigação de qualquer chefe do Executivo. Temos uma luta do bem contra o mal. O mal que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado. O povo sabe o que quer”, afirmou o presidente, que tirou a faixa presidencial antes de se dirigir ao caminhão para o discurso.