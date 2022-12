Nélida Piñon morre aos 85 anos

Com mais de 20 livros publicados, as obras da acadêmica foram traduzidas em mais de 30 países | Foto: Reprodução

Formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a escritora e acadêmica brasileira Nélida Piñon morreu, neste sábado, 17, aos 85 anos em Lisboa, em Portugal. A causa da morte não foi divulgada.

Nélida foi a primeira mulher a se tornar presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), entre 1996 e 1997, e também a primeira mulher a coordenar uma Academia de Letras em todo o mundo. Segundo Merval Pereira, atual presidente da ABL, a escritora teve problemas nas vias biliares — conjunto de dutos que conectam o fígado —, e passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu.

Conforme a academia, o sepultamento de Nélida será no mausoléu da entidade. A ABL está providenciando o translado do corpo de Portugal para o Brasil. “Ela foi uma das maiores representantes da literatura brasileira”, informou em nota a organização. Com mais de 20 livros publicados, as obras da acadêmica foram traduzidas em mais de 30 países.

-Publicidade-