Netflix debocha de Anitta

A cantora de esquerda Anitta criticou a 6ª temporada da série Black Mirror, da Netflix, neste domingo, 25. A empresa rebateu o ataque da funkeira.

“Alguém mais assistiu Black Mirror e não entendeu nada do por que (sic) a série não é mais o que era?”, perguntou Anitta. “Parece até outra série. Não é mais sobre tecnologia, agora é ‘thriller’ aleatório, os diálogos mal feitos, as histórias bobas sem propósito. Que doideira.”

Minutos depois do comentário, a companhia respondeu ao comentário. “Mudou porque Black Mirror agora tá focado na carreira internacional”, rebateu a Netflix, em alusão à carreira de Anitta, que decidiu investir em músicas para o público estrangeiro.

Depois do post jocoso, o gigante do streaming disse estar “brincando”.

mudou pq black mirror agora tá focado na carreira internacional — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 25, 2023

Durante a eleição de 2022, Anitta “fez o L” e pediu votos ao então candidato a presidente Lula. A funkeira chegou a debochar de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que a multou em R$ 50 mil, por propaganda eleitoral antecipada, durante um festival.

“R$ 50 mil? Poxa, menos uma bolsa. Fora, Bolsonaro”, escreveu Anitta, no Twitter. “Essa lei vale fora do país? Porque meus festivais são internacionais”, ironizou. O Lollapalooza se encerra na noite de hoje. Entre as apresentações, houve a de Pablo Vittar, que levantou uma toalha com o rosto de Lula.