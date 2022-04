Spotify analisa denúncia de manipulação em recorde musical de Anitta

Depois de alcançar o primeiro lugar das mais ouvidas no Spotify, a música Envolver vai passar por uma perícia do Spotify. O hit de Anitta teria chegado ao primeiro lugar da plataforma em virtude de suposta manipulação.

Caso alguma fraude seja constatada, a cantora pode perder a posição no ranking Daily Top 50 Global e ter de pagar multa de aproximadamente R$ 750 mil. A música de Anitta foi ouvida mais de 6 milhões de vezes no Spotify.

Suspeita de fraude de Anitta no Spotify

Reportagem do portal Uol informou haver indícios de irregularidades no sucesso de Anitta. Entre outras estratégias adotadas na internet, os fãs da cantora teriam manipulado os algoritmos do Spotify, usando inclusive “robôs”, para reproduzir a música indefinidamente na plataforma.

Conforme o Uol, suspeita-se até mesmo da participação de Anitta no suposto esquema. Um perfil oficial da cantora retuitou uma internauta em 14 de março passado, orientando que, para aumentar a popularidade de Anitta, era preciso montar playlists com sua música e sempre lembrar de “usar contas diferentes no Spotify”, além de “lembrar de trocar de contas”.

Com a palavra, o Spotify

“Quando identificamos ou somos alertados sobre casos potenciais ou confirmados de manipulação de stream, tomamos medidas que podem incluir a retenção de royalties, a correção de números de streaming e medidas para garantir que a popularidade do artista ou da música seja refletida com precisão em nossos gráficos. O Spotify reserva-se o direito de remover conteúdo manipulado da plataforma.”