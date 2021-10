No Brasil, apenas 44% dos assassinatos são esclarecidos

Levantamento foi realizado com base nos dados divulgados pelos Estados | Foto: Reprodução/Pixabay

Informação foi revelada pelo Instituto Sou da Paz, com base em dados divulgados por 17 Estados

O Instituto Sou da Paz divulgou nesta quarta-feira, 13, que a cada dez homicídios dolosos (com intenção de matar), apenas quatro são esclarecidos (44%) no Brasil.

Os dados analisados são referentes a 2018, fornecidos pelos Ministérios Públicos e Tribunais de Justiça dos Estados via Lei de Acesso à Informação.

Os indicadores melhoraram em relação ao estudo mais recente, divulgado no ano passado — quando 30% dos assassinatos cometidos em 2017 haviam sido esclarecidos, com base em 11 Estados pesquisados.

-Publicidade-

O levantamento apontou que os locais que mais esclareceram homicídios são: Mato Grosso do Sul (89% do total), Santa Catarina (83%) e Distrito Federal (81%).

As menores taxas de solução dos assassinatos foram registradas no Paraná (12%), no Rio de Janeiro (14%) e na Bahia (22%).

Dez das 27 unidades da federação não informaram quantos assassinatos esclareceram ao Instituto. Alagoas, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins não enviaram os números. Já Amapá, Goiás, Pará e Maranhão forneceram dados incompletos.

Leia também: “PGR contesta lei que permite a órgãos de segurança vender armas a agentes”