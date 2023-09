Nova frente fria traz chuva neste fim de semana; confira onde

Neste fim de semana, uma nova frente fria leva chuva ao Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

No sábado 30, à medida que o ar mais frio avança, a atmosfera instabiliza com chuva em pontos da metade norte do Rio Grande do Sul e em várias cidades de Santa Catarina e do Paraná.

O Centro-Oeste e o Sudeste terão pancadas de chuva localizadas que vão ocorrer principalmente da tarde para a noite, de acordo com o site Metsul, especializado em meteorologia.

Frio fria traz chuva, mas sol aparece no Rio Grande do Sul

Paraná e Santa Catarina também enfrentam chuva no domingo | Foto: Reprodução

No domingo 1, com a entrada de ar mais seco e frio, o sol predomina no Rio Grande do Sul. Apesar disso, deve chover em pontos da serra, Aparados e no litoral norte na primeira metade do dia – depois o sol aparece no decorrer do dia.

Paraná e Santa Catarina devem enfrentar chuva em várias cidades no domingo. Ao longo do dia, o tempo deve melhorar com a entrada de ar mais seco e frio a partir do oeste.

A frente fria vai provocar chuva em grande parte do Estado de São Paulo no domingo, no Rio de Janeiro e no oeste, centro e sul de Minas Gerais. A chuva deve alcançar o sul do Espírito Santo até a noite.

O Centro-Oeste terá pancadas de chuva isoladas em vários pontos de Goiás e do Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul terá instabilidade isolada perto de Goiás, São Paulo e Mato Grosso.

Porto Alegre terá aumento de nuvens, resultando em chuvas ou garoa no sábado 30, mas com baixos volumes, que não devem interferir no nível do lago Guaíba.

A cidade de São Paulo terá um sábado de sol com nuvens. Deve chover a partir das 16 horas, o que não deve se arrastar até o fim do dia. No domingo, porém, deve ter muitas nuvens e chuva. A cidade do Rio de Janeiro deve ter sol e calor no sábado, e chuva e vento no domingo.