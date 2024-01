Novas imagens de menino desaparecido no Rio de Janeiro são analisadas pela Polícia

Novas imagens do menino Edson Davi de Almeida, de 6 anos de idade, desaparecido desde o dia 4 de janeiro, foram divulgadas. O material está sob análise da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), e mostram Davi, de cabelo seco, próximo à barraca do pai, por volta das 16h47 do último dia 4. As imagens foram registradas em horário mais avançado do que os registros anteriores.

O menino desapareceu na altura do posto 4 da praia carioca da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade — mesmo local onde a família trabalha.

As imagens podem comprovar que o menino não se afogou

De acordo com a CNN, a família de Davi acredita que as imagens podem comprovar que a criança não teria se afogado — como já foi cogitado — e que havia muitas pessoas na praia naquele momento. As testemunhas poderiam ter visto Davi entrar no mar, caso isso tivesse ocorrido.

Nas redes sociais, o advogado da família, Marcelo Shad, pediu informações e novos registros que ajudem a mostrar a criança no dia do desaparecimento. O advogado também pede maiores esclarecimentos da Polícia Civil.

“O que a investigação não está conseguindo fazer é observar a saída dele. Na praia ele não está, senão já teria sido encontrado. Então por onde ele saiu? Como ele saiu? Essas são as perguntas que nós precisamos de respostas. Nós não sabemos por onde ele saiu nem como ele saiu. Nós sabemos que ele saiu porque ele não está mais lá. O que nós precisamos é que essas imagens sejam analisadas de maneira incansável, de maneira super detalhada e que não falte nenhum ponto dessas imagens para que possa se aferir com certeza se ele sai ou não pelas laterais ou pela frente do calçadão”, disse Marcelo.

A família acredita que as imagens podem ajudar a provar que Davi não morreu afogado | Imagem: Polícia Civil RJ/Reprodução

Polícia Civil

Quando questionada sobre as operações de busca, a Polícia Civil, que até o momento trabalha com a hipótese principal de que o menino se afogou, afirmou somente que as investigações continuam a fim de localizar a criança e esclarecer todos os fatos.

Na Praia da Barra da Tijuca, parentes e amigos do menino desaparecido fazem constantes manifestações, estendendo faixas no local de acesso às câmeras de segurança.

As buscas pelo menino desaparecido já duram 25 dias

Na segunda-feira 29, o Corpo de Bombeiros entrou no 25º dia de buscas pelo menino desaparecido. Desde a semana passada, as buscas foram ampliadas, com os oficiais vasculhando outras praias além da Barra da Tijuca. Os bombeiros utilizam drones, helicópteros, guarda-vidas, mergulhadores, quadriciclos e até motos aquáticas.

O menino Edson Davi havia ido com o pai para a Praia da Barra e desapareceu depois de ser visto enquanto brincava na areia. De acordo com as investigações, ele teria entrado no mar e teria sido repreendido pelo pai e também por um funcionário da barraca. Porém, a família afirma que Davi tem medo do mar e não acredita que ele tenha entrado sozinho na água.

Qualquer informação que ajude a encontrar Edson Davi de Almeida pode ser repassada às autoridades por meio do número (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.