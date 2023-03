Nove suspeitos de comandar ataques no RN são transferidos

Nove presos do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, suspeitos de comandar ataques criminosos no estado desde 14 de março, foram transferidos para presídios federais na noite de sexta-feira 17.

De acordo com o governo do estado, a transferência foi uma resposta aos atentados. Os nove presos estavam no Presídio Rogério Coutinho, no Complexo de Alcaçuz, em Nísia Floresta, na Grande Natal, e poderão ficar custodiados em qualquer uma das cinco unidades federais espalhadas pelo país.

“Os custodiados são acusados de comandar os crimes como homicídios e tráficos de drogas, além de estarem envolvidos em planos de fugas e ataques a patrimônios públicos e privados no Rio Grande do Norte”, informou em nota o governo, neste sábado, 18.

Agora são dez os custodiados do Rio Grande do Norte no sistema federal desde o início da crise no estado. A primeira transferência ocorreu na terça-feira 14.

Segundo a Polícia Civil do RN, os comandos também seriam dados de presídios de outros estados como Paraíba e Bahia.

Crimes

A onda de crimes no estado começou em 14 de março com ataques a prédios públicos, comércios e veículos. Pelo menos 45 cidades já registraram ataques. Na noite de sexta-feira 17, um policial penal foi morte em um atentado em São Gonçalo do Amarante. A polícia também registrou um tiroteio em Natal. Na terça-feira 14, um suspeito morreu em confronto com policiais. Outro foi morto em troca de tiros com a polícia na sexta-feira 17.

O governo ainda não divulgou um balanço com o número de mortos desde o início dos ataques.