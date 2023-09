Novo radar ‘pistola’ tem capacidade de ‘metralhadora’

Os agentes de trânsito brasileiros já têm em mãos (literalmente) uma nova tecnologia de radares de velocidade. O modelo mais moderno promete conferir aos radares do tipo “pistola” uma capacidade de “metralhadora”.

Poder de fogo

O equipamento pode identificar até três veículos por segundo, em velocidade máxima de 322 quilômetros por hora e até a 650 metros de distância. Quanto à capacidade de autuar infratores, são até 30 multas por minuto.

O novo “super-radar” pistola diferencia automaticamente motos, carros, ônibus e caminhões. Registra as multas com base no limite de velocidade para cada veículo em determinada via.

Fornecedora da Nasa

O modelo se chama Trucam e é de fabricação da Lasertech Brasil. Entre seus clientes, a empresa destaca nada menos que a Nasa, a agência espacial norte-americana.

Além da velocidade, o Trucam mede a distância entre os veículos. Produz evidências e estatísticas através de fotografia e vídeo do veículo infrator e de dados coletados automaticamente.

Radar pardal também ganhou versão turbinada

Recentemente, outro tipo de “super-radar” estreou na maioria das grandes cidades. Conhecido pelos motoristas como “pardal”, são aquelas caixas de metal fixadas em postes.

Tecnologia de radares tem aprimorado sensores dos equipamentos | Foto: Divulgação/Doutor Multas

O super-radar pardal é capaz de identificar até oito infrações de trânsito. Destas, cinco não dizem respeito a limites de velocidade, mas a outros tipos de infração.

