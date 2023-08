Novo ‘super-radar’ detecta até 8 infrações de trânsito

Motoristas agora têm mais motivos para se preocupar além da velocidade, quando se aproximarem de um radar. Em grandes cidades, já estão em funcionamento aparelhos mais avançados, capazes de identificar até oito infrações de trânsito.

A cena é clássica: quando o Waze ou outro aplicativo de trânsito alerta “radar reportado à frente”, o condutor reduz até bem mais que o necessário sua velocidade. Todo cuidado é pouco para não tomar uma multa.

Das oito infrações, cinco não têm a ver com velocidade

Confira quais são as infrações que a nova tecnologia de sensores para radares é capaz de flagrar.

– Dirigir em velocidade até 20% acima da máxima permitida

Infração média, soma quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário do veículo e gera multa no valor de R$ 130,16.

– Dirigir em velocidade entre 20% e 50% acima da máxima permitida

Infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.

– Dirigir em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%

Infração gravíssima, que leva à suspensão do direito de dirigir, não importando o número de pontos na carteira, além de multa que pode chegar a R$ 880,41.

– Parar sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal

Infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

– Transitar em local e/ou horário não permitidos

Infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

– Executar operação de conversão em local proibido pela sinalização

Infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.

– Avançar sinal vermelho do semáforo

Infração gravíssima, cuja penalidade são sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47 (existe uma exceção, indicada na Nova Lei de Trânsito).

– Não permanecer na faixa sinalizada para o veículo

Infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

Multas são destinadas ao proprietário do veículo, não necessariamente ao condutor | Foto: Divulgação/UOL

