Novo sistema vai facilitar troca de planos de saúde

O governo e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pretendem lançar em 90 dias uma nova plataforma, que deve agilizar a portabilidade entre planos de saúde.

A iniciativa faz parte do projeto que foi batizado de open health, sistema de estímulo à concorrência no setor da saúde privada inspirado no open banking, já em funcionamento no segmento bancário.

Criado em fevereiro, o grupo, liderado pelo Ministério da Saúde para tirar do papel o open health, divulgou nesta sexta-feira, 29, o relatório final dos trabalhos. Depois da análise de três propostas, foi escolhido um modelo pelo qual a ANS vai centralizar as informações dos beneficiários e dos planos, bem como todos os procedimentos da portabilidade.

“O beneficiário poderá fazer em poucos cliques o que hoje demora ao menos 30 dias para acontecer”, disse o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira, ao jornal Valor Econômico. “Atualmente, o procedimento é bastante complexo e pouca gente consegue fazer”, completou.

Pelo modelo escolhido pelo grupo, o beneficiário iniciará o processo de portabilidade ou de contratação após pesquisar e selecionar o plano de destino e de consentir com o compartilhamento dos seus dados. O sistema da ANS, então, notifica automaticamente as operadoras de origem e de destino para que enviem à plataforma os dados necessários para a conclusão da operação. Um dos motivos para a escolha dessa proposta foi o menor tempo de implementação e o custo mais baixo.

A aposta do governo é que a popularização do sistema ajudará a ampliar a concorrência entre os planos e, consequentemente, reduzir os custos para os beneficiários.

Além do Ministério da Saúde e da ANS, o grupo de trabalho contou com a participação de representantes do Ministério da Economia e do Banco Central (BC).