A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) acabou, em todo o Brasil, com o limite de cobertura dos planos de saúde para consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Até agora, os planos de saúde impunham uma limitação mensal para esses atendimentos.

Porém, com a decisão da diretoria colegiada da agência, adotada em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira, 11, os planos de saúde terão de oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição clínica listada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), entre as quais síndrome de Down, paralisia cerebral e esquizofrenia.

A nova resolução deve começar a valer a partir de 1º de agosto deste ano. A ideia da medida, segundo a ANS, foi “promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados, relativos a essas categorias profissionais”.

-Publicidade-

Com a decisão, não valem mais as diretrizes de uso de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogo, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O atendimento passará a considerar a prescrição do médico do paciente e vale para qualquer diagnóstico.

No dia 1º de julho, a ANS já havia tornado obrigatória, para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico.