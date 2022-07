Nubank lidera lista de queixas por invasão de celular roubado

Com o aumento dos roubos de celular, cresceram também as reclamações de invasão de contas bancárias. Segundo um levantamento feito pela plataforma Reclame Aqui, bancos digitais são os campeões de queixas de invasão de contas.

Em primeiro lugar está o Nubank, que teve 299 reclamações registradas no primeiro semestre de 2022. Em seguida, aparece Mercado Pago, com 270, e o PicPay, com 128 reclamações. As três empresas são responsáveis por 54% das queixas no período, mais da metade de todas as outras juntas.

De acordo com o relato de usuários, o problema não está só na invasão e uso indevido das contas e cartões em celulares roubados, mas na demora para reverter o prejuízo dos clientes e até mesmo dar uma resposta.

O que diz as instituições

A Zetta, associação que congrega Nubank, Mercado Pago e outras fintechs, informou que essas instituições são seguras e “investem constantemente em tecnologias para aumentar ainda mais a segurança das operações financeiras dos clientes”.

Segundo a associação, bancos digitais e fintechs fazem “uso intensivo de tecnologias inovadoras para prevenir crimes, como o uso de reconhecimento facial para validação de identidade e prova de vida, assim como modelos de inteligência artificial para avaliação de risco”.

Em nota, a associação defende que, para combater a criminalidade no setor financeiro, que é um reflexo do desafio de segurança nacional, é necessária a colaboração de diversos agentes públicos e privados de vários setores, incluindo atores não financeiros, como as fabricantes de smartphones, empresas de telefonia e autoridades policiais.