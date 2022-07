Crimes aumentam no Estado de São Paulo no 1º semestre

As ocorrências já se aproximam dos níveis registrados antes do início da pandemia de covid-19 | Foto: Divulgação

Os índices criminais no Estado de São Paulo aumentaram nos seis primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) na segunda-feira 25.

A quantidade de furtos no primeiro semestre chegou a quase 276 mil ocorrências, alta de 31%, quando comparada aos 210 mil furtos registrados no Estado em 2021.

Os roubos saltaram de 108 mil (em 2021) para 119 mil, aumento de 10%, na comparação entre o primeiro semestre de cada ano.

Os casos de latrocínio — roubo seguido de morte — se mantiveram estáveis em todo o Estado. Entre janeiro e junho deste ano, foram 85 casos, contra 88 no ano passado.

O número de homicídios dolosos (-2%), estupros (-5%) e roubos a bancos (-20%) registraram quedas no primeiro semestre deste ano em relação a 2021.

Níveis pré-pandemia

Neste ano, as ocorrências já se aproximam dos níveis registrados de janeiro a junho de 2019, antes da pandemia de covid-19. As medidas de restrição reduziram a circulação de pessoas, e, com isso, os indicadores criminais diminuíram nos anos de 2020 e 2021. Agora, com o relaxamento das medidas, os casos têm voltado a subir.

Em 2019, a polícia registrou 271 mil furtos. No primeiro semestre do mesmo ano, o Estado teve pouco mais de 126 mil roubos.

O que diz o Estado

A SSP considera o ano de 2019 para fazer a comparação entre os índices criminais, por isso, a pasta afirma que no primeiro semestre deste ano, houve queda nos roubos em geral, de veículos, de cargas e a bancos em todo o Estado.