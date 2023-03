O encontro de Guedes e Tarcísio de Freitas

A reunião ocorreu na sede do Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, na quarta-feira 15 | Foto: Reprodução/Flickr

Ex-ministro da Economia organizou reunião com empresários alemães em São Paulo

O ex-ministro da Economia Paulo Guedes reuniu-se com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na quarta-feira 15. O encontro, na sede do Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, teve o objetivo de discutir investimentos com empresários de multinacionais alemãs, como Deutsch Bank e Siemens.

O encontro foi organizado pelo ex-ministro de Jair Bolsonaro. “O Brasil tem um grande potencial para atrair investimentos. Nenhum país está tão capacitado para fazer a transição da economia cinza para a economia verde”, afirmou Guedes antes da reunião.

A produção de energia a partir de fontes limpas e renováveis, como a eólica e solar, foi um dos assuntos mais discutidos pelos empresários. Para Guedes, a matriz de energia brasileira, além de limpa, é suficientemente ampla para atender os europeus. “O Brasil pode e deve ser uma fonte de energia segura”, disse ao defender a capacidade energética do país.

Segundo o governador Tarcísio de Freitas, a ideia é estabelecer acordos para que, a partir da intenção dos empresários, detalhar possíveis novos investimentos no Estado.

Guedes no governo?

Tarcísio de Freitas não esconde a intenção de contar com o ex-ministro da Economia no governo de São Paulo. Ainda no ano passado, Tarcísio chegou a convidar Guedes para assumir a Secretaria da Fazenda, mas ele não aceitou o cargo.

“A ideia é que lá na frente a gente possa concretizar o sonho de tê-lo como conselheiro econômico”, disse o governador. “Acho que ele soma muito a todo nosso time, com a visão que tem, a experiência que tem”, acrescentou depois do encontro.

No segundo semestre, Guedes, enfim, deve ter uma posição de destaque no governo do Estado. O ex-ministro deve assumir a presidência de um conselho econômico.