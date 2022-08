Denise Steiner, dermatologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, foi a convidada do programa As Liberais desta semana.

Entre vários assuntos, Denise afirma que a “perfeição” dos filtros das redes sociais é algo inatingível para a realidade. “O filtro do Instagram te torna irreal”, diz. Ela também explica que a realização de procedimentos estéticos muito precoces exige cautela: “É um perigo as coisas exageradas ou muito precoces, porque às vezes elas representam outras coisas, não é prevenção. A pessoa não está bem.”

