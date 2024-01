O que se sabe sobre as buscas pelo helicóptero desaparecido em SP

Um helicóptero com quatro pessoas, incluindo o piloto, desapareceu no litoral norte de São Paulo no último domingo, 31. Ele decolou no aeroporto Campo de Marte e deveria pousar em Ilhabela.

A aeronave sumiu dos radares pouco tempo depois da decolagem. Segundo a Polícia Militar, ela decolou às 13h15, e o último contato foi às 15h10. Neste domingo, 7, completam sete dias de buscas pelo helicóptero e seus tripulantes.

Confira o que se sabe sobre as buscas pelo helicóptero que desapareceu no Estado de São Paulo

A aeronave de buscas tem um radar com capacidade de alcance de até 360 km | Foto: Reprodução/CNN Brasil

A FAB retomou as buscas iniciadas pouco depois do desaparecimento do helicóptero na última quarta-feira, 3, em uma região em que ele poderia estar, mas teve de suspender a operação por causa das dificuldades meteorológicas.

As buscas foram retomadas novamente na última quinta-feira, 4. Na mesma área das buscas, um corpo de um homem foi encontrado nas margens de uma represa na cidade de Natividade da Serra.

A princípio, houve a suspeita de que o corpo poderia ser de um passageiro da aeronave. Mas a Defesa Civil e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmaram, por meio de uma nota conjunta, que não há nenhum indício de que o corpo encontrado tenha relação com o helicóptero desaparecido, segundo a CNN Brasil.

+ Leia mais notícias sobre o Brasil em Oeste

Em quase oito horas, na quinta-feira, a FAB sobrevoou o equivalente a cinco cidades para tentar encontrar o helicóptero que desapareceu antes de chegar à Ilhabela. Desde 1º de janeiro, quando os militares da FAB entraram nas buscas, a operação já havia sobrevoado sete municípios e somava mais de 27 horas.

A FAB opera as buscas por meio do seu Esquadrão Pelicano, que utiliza o avião SC-105 Amazonas, com 15 tripulantes. O SC-105 Amazonas é equipado com radar com capacidade alcance de até 360 km.

Também possui um sistema de comunicação via satélite que possibilita o contato com outras aeronaves ou centros de salvamento (Salvaero), inclusive em voos de baixa altitude.

As equipes de busca enfrentam a instabilidade do tempo na região onde as investigações se concentram | Foto: Reprodução/Vídeo/Polícia Militar de SP

As equipes de resgate fazem uma varredura em uma área de 5 mil metros. Na última sexta-feira, 7, o tenente-coronel Emanuel Garioli, comandante do Esquadrão Pelicano da FAB, disse que não há uma data prevista para que as buscas sejam encerradas.

“Normalmente, quando somos acionados em busca, a meteorologia não é favorável”, disse Garioli à CNN. “Temos também um relevo montanhoso e a Mata Atlântica densa. Junto com isso, ainda temos uma aeronave pequena e na cor cinza.”

O major Joscilênio Fernandes, da Polícia Militar de São Paulo, disse que a busca é “como procurar uma agulha no palheiro”. “O helicóptero é cinza, e se ele tiver debaixo das árvores, uma vegetação espessa, fica muito mais difícil o trabalho visual, por mais que a gente seja treinado para isso e estejamos voando baixo.”