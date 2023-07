O relato dos nigerianos resgatados depois de 14 dias em leme de navio

Quatro nigerianos que viajaram 14 dias no leme de um navio até o Brasil foram resgatados por agentes da Polícia Federal no Espírito Santo, na última semana. Dois deles voltaram para a Nigéria, enquanto os outros dois pediram abrigo ao Brasil.

Eles partiram de Lagos, a maior cidade da Nigéria, com quase 8 milhões de habitantes. É também a segunda maior da África, atrás apenas do Cairo, capital do Egito. Depois de serem resgatados, os quatro imigrantes ficaram sob responsabilidade da seguradora do navio, de acordo com o programa Fantástico, da Rede Globo.

Os dois que voltaram para a Nigéria tiveram as viagens custeadas pela seguradora. E os que decidiram ficar no Brasil são Roman Ebimene, que é soldador, e Thankgod Matthew, pastor evangélico e agricultor.

O que disseram os nigerianos resgatados do leme do navio que decidiram ficar no Brasil

Thankgod Matthew e Roman Ebimene, os nigerianos resgatados no leme de navio que decidiram ficar no Brasil | Foto: Reprodução/Rede Globo

O nigeriano Roman Ebimene entrou no navio porque achou que ele iria para a Europa. Ele disse que decidiu fazer a viagem perigosa na esperança de ajudar a situação “preocupante” de sua família na Nigéria.

“Eu não tenho pai”, disse Ebimene ao Fantástico. “Tenho três irmãos, a minha mãe é viúva, e eles dependem de mim. Sou o filho mais velho e não tenho emprego no meu país”, completou.

Ebimene disse que passava fome na Nigéria, e sua primeira refeição do dia — quando tinha — geralmente era feita às 15 horas. O soldador contou ainda que orava para ter oportunidade de sair da Nigéria.

Então, ele viu o navio e decidiu pegar uma carona não autorizada no leme. “Tudo para dar um futuro maior para minha família e para mim”, justificou.

Ele também disse que sua família tem de enfrentar a violência instaurada na Nigéria pelo grupo terrorista islâmico Boko Haram. Um dos tios de Ebimene foi assassinado quando fazia uma viagem de trem no norte da Nigéria.

Já o pastor Thankgod Matthew, de 38 anos, disse que perdeu sua casa nas enchentes que assolaram a Nigéria em 2020. Ele deixou dois filhos esperando por ele no país africano.

“Eu não consigo pagar a escola deles”, disse Matthew. “Eu não consigo alimentá-los”, completou. Matthew também disse que se Ebimene não tivesse pedido socorro, ele provavelmente teria morrido.

A Nigéria tem a maior economia da África, mas sofre com altos índices de pobreza e desemprego. O Brasil já recebeu 230 solicitações de refúgio de nigerianos em 2023.

Roman Ebimene e Thankgod Matthew vão para São Paulo, onde ficarão em um abrigo. Enquanto estão como solicitantes de refúgio, eles possuem os mesmos direitos de um cidadão brasileiro.