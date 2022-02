Obra do metrô ao lado da Marginal Tietê, em São Paulo | Foto: Reprodução/Record TV

Trajeto no sentido Rodovia Ayrton Senna está totalmente interditado; congestionamento chega a 10 quilômetros

Na manhã desta terça-feira, 1°, abriu-se uma cratera ao lado da obra do Metrô da Linha 6-Laranja, na Marginal do Tietê, na altura da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.

O desmoronamento ocorreu por volta das 9 horas, antes da Ponte do Piqueri, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, ao lado de um poço cavado pelo “tatuzão” — máquina utilizada na escavação de túneis.

De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, uma adutora ou tubulação de esgoto foi rompida durante as obras no poço de ventilação, provocando o desmoronamento.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que a escavação atingiu um meio de transporte de fluidos, ocasionando a inundação no túnel. Todos os trabalhadores conseguiram sair, e dois que tiveram contato com a água contaminada foram socorridos por precaução, comunicaram as autoridades.

A concessionária responsável pelas obras afirmou que está apurando o caso.

Manhã de caos na Marginal do Tietê

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que as pistas local e central, no sentido Rodovia Ayrton Senna da Marginal do Tietê, estão totalmente interditadas. A expressa foi liberada no final da manhã.

Agentes de campo da CET estão no local orientando os condutores. A CET pede que os motoristas evitem a Marginal do Tietê e as vias da região.

Às 10h30 desta terça-feira, as pistas local e expressa da Tietê, no sentido Ayrton Senna, tinham quase 10 quilômetros de lentidão, da Rodovia Castello Branco à Ponte da Freguesia do Ó.

O motorista também enfrenta lentidão no sentido contrário, em direção à Rodovia Castello Branco.

Estado determina apuração

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que pediu à concessionária as investigações das causas do acidente.

“Determinei apuração imediata das causas e elaboração de plano da concessionária responsável pela obra, junto à prefeitura da capital, para normalização do tráfego da marginal rapidamente. E que as obras possam ser reiniciadas, com segurança, o mais breve possível”, escreveu, em uma publicação nas redes sociais.