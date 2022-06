Oeste agora também é podcast e estreia com Luciano Hang

A Revista Oeste completou dois anos de existência produzindo o melhor jornalismo independente do Brasil. Estamos crescendo. E agora viramos também podcasts.

O primeiro da lista é o OesteCast. Trata-se de um podcast jornalístico solto, divertido e bem-humorado. Aqui, nossos convidados dizem o que não costumam revelar em outras entrevistas. OesteCast é uma produção semanal, gravada na nossa redação. A apresentação é de Dagomir Marquezi, colunista de Oeste, que cobre assuntos como tecnologia, comportamento e cultura. Como coapresentadora, a atriz e comediante Vida Vlatt, que ajuda a manter o alto-astral de cada programa. A cada semana, traremos um terceiro entrevistador ou entrevistadora, de acordo com o convidado.

No programa de estreia, esse terceiro participante é a editora do site de Oeste, Paula Leal. Por uma razão: Paula é cidadã de Brusque (SC), a terra onde nasceu nosso ilustre convidado inaugural — Luciano Hang, o dono da Havan e um dos mais importantes e conhecidos empresários do Brasil. Luciano apresentou sua nova roupa verde-amarela e relembrou sobre sua infância pobre em Brusque e a motivação que o levou a criar seu império varejista, que hoje se estende por 22 Estados brasileiros.

-Publicidade-

Como não podia deixar de ser, Luciano Hang falou também de seu ativismo político e de sua opção para as eleições de 2022. “Nunca foi tão fácil escolher”, segundo ele. “Esta é a eleição presidencial mais importante nesses 200 anos de Brasil independente.”

Leia também:

Assista ao OesteCast no YouTube

Leia também: “A economia desmente os pessimistas”