Ônibus que capotou com torcedores do Corinthians não tinha registro na ANTT

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus que capotou com os torcedores do Corinthians não possui registro e nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 20, em Minas Gerais.

“A Agência informa que o veículo envolvido, de placa LPH 3885, não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, portanto a viagem é considerada irregular”, escreveu o órgão em nota digirida à imprensa. “A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Além disso, informa que a Arteris Fernão Dias, administradora do trecho da rodovia concedida, prestou todos os socorros iniciais.”

O ônibus captou no quilômetro 525 da rodovia Fernão Dias, entre os municípios de Igarapé e Brumadinho. A tragédia causou sete mortes, pelo menos.

Os torcedores no ônibus eram das cidades paulistas de Caçapava (SP), Jacareí (SP), São José dos Campos (SP), Pindamonhangaba (SP) e Taubaté (SP). Todos faziam parte da torcida organizada Gaviões Vale do Paraíba. Eles voltavam de uma partida entre Corinthians e Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte. Os time empataram em 1 x 1.

Torcedores voltavam de um jogo no Mineirão | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sobreviventes relataram que o motorista gritou que o veículo estava sem freio, antes do acidente. O ônibus captou em um trecho de descida da serra. Depois da tragédia, a direção do time publicou uma nota.

Lei a nota do Corinthians na íntegra

O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo, 20, na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior.

O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos.