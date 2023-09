PM retoma Operação Escudo na Baixada Santista e mata dois criminosos

Três dias depois de ser encerrada, a Operação Escudo retomou suas atividades na Baixada Santista, na sexta-feira 8. Em quatro dias, dois criminosos morreram em confrontos com policiais militares na região, conforme a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP).

Durante o feriado prolongado de 7 de Setembro ocorreram ataques a policiais militares na Baixada Santista. Na sexta-feira, o sargento aposentado Gerson Antunes Lima, de 55 anos, morreu ao ser baleado quando estava na frente de sua casa, em São Vicente.

Os atiradores estavam em duas motos e conseguiram fugir, segundo a SSP. O policial, que estava inativo desde 2019, chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Outros ataques, realizados entre sexta-feira e sábado 9, deixaram mais uma pessoa morta e dois policiais militares baleados. Eles permaneciam internados até esta terça-feira, 12, segundo a PM. No domingo, bandidos em motos atiraram contra pelo menos três grupos de pessoas nas ruas, deixando um morto e seis feridos.

A retomada da Operação Escudo

No mesmo dia em que o sargento aposentado morreu, a Polícia Militar retomou a Operação Escudo, segundo a instituição divulgou na noite de segunda-feira 11.

“Desde sexta-feira realizamos uma nova edição da Operação Escudo, como pronta resposta aos ataques sofridos aos policiais militares na Baixada Santista”, comunicou. “A ação visa à identificação dos criminosos envolvidos, bem como o enfrentamento ao crime organizado de forma implacável.”

Também segundo a SSP, na manhã de domingo, na Vila Jóquei Clube, em São Vicente, policiais militares realizavam patrulhamento quando depararam com um homem com uma arma. Ao perceber a chegada dos agentes, o homem tentou fugir pelos telhados de várias casas. Com reforço policial e apoio do helicóptero Águia, o suspeito foi localizado dentro de uma casa e, segundo a pasta, apontou a arma para os PMs, que atiraram.

Ele foi socorrido, mas morreu. Com o rapaz, que tinha 23 anos, foi apreendido um revólver calibre 38. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa na Delegacia de Polícia de São Vicente, que investiga o caso.

Policiamento

A Secretaria da Segurança Pública também informou nesta terça-feira que o policiamento na Baixada Santista segue intensificado por meio da Operação Impacto.

“Até o início da Operação Verão, haverá reforço no patrulhamento e continuidade nas ações desencadeadas pelas forças de segurança do Estado”, comunicou a secretaria. “Além do efetivo do 2º Batalhão de Ações Especiais [Baep], a região contará com apoio do policiamento do Comando de Choque.”

Revista Oeste, com informações da Agência Estado