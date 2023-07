Ferrari, McLaren, Porsche… Os carros de luxo do PCC apreendidos em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu 49 carros esportivos e de luxo que supostamente seriam usados por criminosos do Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar dinheiro do crime.

A operação contra integrantes da facção criminosa foi realizada na quinta-feira 27, no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça paulista.

Os veículos foram levados para o 30º Distrito Policial do Tatuapé, na zona leste. A quantidade de carros de luxo que supostamente pertenceriam ao PCC chamou atenção no entorno da delegacia.

Entre os modelos apreendidos está o superesportivo McLaren 570s, avaliado em cerca de R$ 2,4 milhões.

Também havia uma Ferrari California. Um modelo de 2017 semelhante chega a custar R$ 2 milhões.

Outras marcas de luxo apreendidas eram Audi, BMW e Land Rover. Os automóveis recolhidos pela polícia têm valor de R$ 300 mil a até quase R$ 2,5 milhões cada.

Investigação

Os carros foram apreendidos durante investigação de lavagem de dinheiro do PCC | Foto: Divulgação

Ainda não há estimativa do valor dos carros de luxo que supostamente pertenceriam ao PCC. Os veículos ainda devem passar por perícia e avaliação do histórico de negociação.

Segundo a investigação, alguns dos carros de luxo estão registrados em nome de pessoas com poder aquisitivo incompatível com os valores. A suspeita é que sejam “laranjas” do PCC. O processo está em segredo de Justiça.

Além dos carros, uma pessoa foi presa por porte ilegal de munição e dinheiro em espécie.

