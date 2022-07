Ossada ‘misteriosa’ encontrada no Ceará é de animal pré-histórico

Uma ossada “misteriosa” encontrada nesta segunda-feira 11 na zona rural do município de Poranga, no interior do Ceará, foi identificada como o fóssil de um animal pré-histórico que viveu entre 600 mil e 6 mil anos atrás.

O crânio encontrado foi entregue a equipes de bombeiros civis da região. Em seguida, representantes da Universidade Regional do Cariri tiveram acesso à ossada para estudá-la.

De acordo com o paleontólogo Alámo Saraiva, coordenador do laboratório da universidade, o fóssil possui características de um Cuniculus rugicps, animal ancestral da paca, roedor de pequeno porte. Segundo ele, o crânio ainda não havia sido encontrado no Ceará e não pertence a nenhuma espécie conhecida na região.

“Eu espero que esse aqui seja um dos muitos fósseis encontrados aqui para que Poranga possa pensar em ter um museu de arqueologia e paleontologia, porque essa região é muito rica”, afirmou Álamo, para o portal de notícias G1.

Novas pesquisas da Universidade Regional do Cariri serão realizadas para descobrir se a ossada realmente pertence à espécie Cuniculus rugicps. Os estudos também devem desvendar quanto tempo a espécie viveu e definir a idade dele.