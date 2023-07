Criminosos invadem casa e matam pai e filha em Mato Grosso

Um homem de 38 anos e a filha de 15 anos foram assassinados depois de terem a casa invadida por dois criminoso. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira 18, no Bairro São Cristóvão, em Tapurah, cidade do interior de Mato Grosso. As vítimas foram identificadas como Roque Xavier e Thais Vitoria Pontes Xavier.

Por volta das 4 horas, dois homens chegaram armados na casa, que fica aos fundos de uma oficina mecânica, segundo a Polícia Civil do Estado. Um deles tampava o rosto com uma camisa enquanto o outro estava com capacete de motocicleta. Ambos procuravam por Xavier, de acordo com a polícia.

O homem foi retirado de um dos quartos da casa onde dormia e levado até a sala, onde dormia a filha. A polícia informou que os criminosos atiraram na adolescente e, depois, pegaram uma faca e desferiram golpes nas duas vítimas, que morreram no local. Em seguida, os assassinos fugiram.

A perícia da Polícia Técnica de Sorriso, no norte de Mato Grosso, foi acionada. A Polícia Civil informou que realiza buscas para localizar os assassinos e esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

Filha assassinada com o pai em Mato Grosso tinha envolvimento com o crime, diz polícia

Os investigadores tentam descobrir quem foram os autores dos homicídios e consideram a possibilidade de envolvimento de uma facção criminosa que atua na região. O delegado Guilherme Negri, titular da Delegacia de Tapurah, afirmou ao jornal O Globo que a garota fez parte de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas.

Agora, a Polícia Civil de Mato Grosso tenta esclarecer se o crime organizado participou do duplo homicídio. Os demais parentes que estavam na casa não foram “ameaçados ou lesionados”, explicou o delegado. Alguns deles já prestaram depoimento, mas nenhum foi capaz de reconhecer os criminosos.