Para atender demanda, JBS importa 30 navios de milho

A JBS, a maior empresa de proteína animal e a segunda maior produtora de alimentos do mundo, já comprou da Argentina 30 navios de milho, com valores de R$ 15 a R$ 20 por saca, informou a empresa em nota. Essas importações foram necessárias para atender a demanda, diante do baixo volume do grão disponível no mercado brasileiro.

Nesta safra, o plantio atrasado e em grande parte fora da janela ideal para a segunda safra de milho, afetou o desenvolvimento das lavouras nos principais Estados produtores, com isso, a saca de 60kg está valendo R$ 99,99, no indicador Cepea, base Campinas.

“Do total de milho utilizado para alimentação de aves e suínos na produção da JBS/Seara no Brasil, a importação já representa 25% do consumo, com volumes superiores a um milhão de toneladas”, disse a companhia, mas sem detalhar as datas de chegada das cargas e os volumes exatos de importação.

