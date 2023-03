Parado há 10 anos, leilão do Rodoanel já tem data para ocorrer

Parado há quase uma década, o trecho de 44 quilômetros do Rodoanel, que está inacabado, é o último que resta para concluir o anel viário na região metropolitana de São Paulo.

Marcado para a terça-feira 14, a licitação do Rodoanel Norte deverá receber propostas de, ao menos, três empresas, que serão entregues no dia da concorrência, realizada na Bolsa de Valores, em São Paulo.

O projeto será licitado como uma Parceria Público Privada (PPP), em que o vencedor terá de concluir a construção do trecho e operar a rodovia por 31 anos.

-Publicidade-

Em 2012, foi feita a primeira licitação da obra, que foi dividida em seis lotes, vencidos por Mendes Júnior, OAS, Acciona e Construcap. Diante dos atrasos, os contratos com as empreiteiras foram rescindidos, entre 2018 e 2019, com 25% da construção por fazer.

O atual projeto foi modelado pela gestão anterior, que tentou licitar a PPP em 2022, mas sem sucesso, devido ao baixo interesse privado. Ao longo do ano passado, a equipe reestruturou o edital, elevou o aporte público e buscou mitigar riscos do contrato.

A XP é apontada como provável concorrente na disputa. O grupo financeiro, que em 2022 conquistou a concessão dos aeroportos Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ), deverá se associar a outros dois grupos de engenharia.

A espanhola Acciona também é citada como uma forte candidata. O grupo, que possui um braço de engenharia, já tem uma concessão para construir e operar a Linha 6 do Metrô de São Paulo. Outro grupo financeiro que poderá disputar é a Starboard, conhecida pela reestruturação de negócios em dificuldade. A informação é do jornal Valor Econômico.

O projeto

Ao todo, estão previstos R$ 3 bilhões de investimentos no projeto. O Estado se dispôs a entrar com R$ 2 bilhões do total. O valor, porém, poderá cair, a depender do grau de concorrência. Isso porque, na competição, vencerá quem oferecer o maior desconto sobre o desembolso público.

Na disputa, primeiro será ofertado um deságio sobre as contraprestações anuais a serem pagas pelo governo, de até R$ 50 milhões. Caso se chegue a 100% de desconto nessa etapa, passa a valer o maior desconto sobre o aporte público, de, no máximo, R$ 1,45 bilhão.

Uma das principais preocupações eram as obras inacabadas. O temor vem da incerteza sobre o real estado da estrutura construída. No novo edital, o governo adicionou mecanismos de mitigação do risco, com a possibilidade de revisão dos projetos executivos.

Outra mudança que trouxe mais segurança foi o compartilhamento do risco de demanda, por causa do novo sistema de cobrança que será adotado — o “free flow”, em que o pagamento é eletrônico, sem praça de pedágio.

Antiga construtora tenta suspender leilão

O leilão ainda deverá enfrentar uma tentativa de suspensão por parte da Coesa, ex-Construtora OAS, uma das responsáveis pela obra no passado.

A empresa pede a suspensão cautelar do edital no Tribunal de Contas do Estado e, caso não haja sucesso na iniciativa, se prepara para uma judicialização.

A companhia pede que seja incluída na PPP a obrigação de pagar eventual indenização à construtora. O temor é que, com a extinção do Dersa (estatal que no passado contratou as obras), o pagamento não se efetue. A Coesa estima ter R$ 430 milhões a receber, o que ainda está sendo discutido na arbitragem.

A Coesa está em recuperação judicial desde 2022, para reestruturar dívidas de R$ 5,5 bilhões. A indenização seria usada para pagar credores.