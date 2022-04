Um post da Secretaria da Saúde da cidade de São Paulo no Twitter inaugurou um novo tipo de lacração: a patrulha pré-nupcial. Ela submete a união entre duas pessoas a um checklist de causas e procedimentos considerados politicamente corretos. Se os parceiros não preencherem toda a lista de exigências, segundo a mensagem, não deverão se unir.

“Antes de casar, pergunte se a pessoa tomou todas as doses da vacina contra a Covid-19”, começa o post. Não deixa claro quantas doses são suficientes para que o casamento seja bem-sucedido. Manda perguntar também se o pretendente “se previne contra as infecções sexualmente transmissíveis” e se “tem o aplicativo e-saúdeSP no celular”. Se não tiver o aplicativo, nada de matrimônio.

Outra condição pré-nupcial é “valorizar o SUS”, seja lá o que isso signifique na prática. E completa dizendo que “apenas amor não será suficiente”. A total submissão ideológica dos cônjuges é igualmente importante.