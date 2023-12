PC Siqueira é encontrado morto dentro de apartamento em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) encontrou o youtuber PC Siqueira morto em seu apartamento, no centro de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 27.

De acordo com o site Metrópoles, a polícia chegou à residência por volta das 18h, e PC Siqueira já estava sem vida. Os agentes encaminharam o caso para o 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

Até o momento da publicação desta reportagem, às 21h10, a perícia está no apartamento do youtuber para analisar o que poderia ter causado a morte. O boletim de ocorrência sobre o caso deve ser divulgado nas próximas horas.

PC Siqueira havia tentado tirar a própria vida neste ano

Em março, o Corpo de Bombeiros encontrou o youtuber desacordado em seu apartamento. PC Siqueira admitiu a tentativa de suicídio e agradeceu aos fãs pelo carinho.

“Queridos amigos e inimigos: ontem tive um episódio de mania que saiu do controle, me expus e expus erroneamente minha parceira”, disse o youtuber, logo depois de se recuperar do episódio. “Foi seguido de uma nova tentativa de suicídio. Fui resgatado pelo Corpo de Bombeiros e agradeço de coração pela gentileza especial do sargento que me acompanhou. Estou bem e seguro. Maria também está bem e segura.”

Ainda naquela época, PC Siqueira disse que tentaria buscar ajuda. “Não vou espetacularizar o ocorrido”, afirmou, ao agradecer pela doação que recebeu de fãs. “Estou com ferimentos leves e logo estarei recuperado e voltarei às atividades normais.”

