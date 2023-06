Pedágios vão aumentar tarifas em São Paulo a partir de 1º de julho

A concessionária CCR, que administra rodovias no Estado de São Paulo, informou que a tarifa básica de pedágio vai aumentar R$ 0,10. A medida passa a valer a partir de 1º de julho.

O aumento valerá para AutoBan, SPVias e RodoAnel Oeste. A autorização foi concedida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

publicidade

Segundo o comunicado feito ao mercado, o reajuste é uma medida cautelar de mitigação do desequilíbrio decorrente das perdas incorridas dos efeitos da pandemia de covid-19 na demanda das concessionárias.

A Renovias, concessionária da qual o Grupo CCR detém participação acionária, terá reajuste de 3,93%, com base do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), como medida de ajuste dos desequilíbrios de contrato, informou a companhia.

Na quarta-feira 28, a CCR divulgou que a ViaOeste assinou aditivo ao contrato com o governo do Estado de São Paulo ampliando o prazo de concessão do sistema Rodoviário Castello Branco–Raposo Tavares em 410 dias, até 29 de março de 2025.

A adição do contrato permitirá a realização de novos investimentos no trecho concedido. Ao todo, devem ser investidos R$ 294 milhões, além de conseguir um reequilíbrio de R$ 193 milhões para a CCR.

