Pelé é homenageado na corrida de São Silvestre

O rei do futebol foi lembrado durante todo o percurso e no pódio

Pelé foi o grande homenageado da São Silvestre, neste ano. A atleta Jenifer do Nascimento da Silva reverenciou o ex-jogador, ao subir no pódio, como quarta colocada. Jenifer é a única brasileira que obteve o melhor resultado nesta prova, pela segunda vez consecutiva. Edson Arantes do Nascimento morreu na última quinta-feira 29.

“Infelizmente não tive o prazer de ver o Pelé jogar. Mas, nos últimos dias, eu vi muitas homenagens feitas a ele.”, falou a corredora. “Sem sombra de dúvida, é um atleta que nos inspira e nos motiva pela história que teve no esporte. Com certeza ele fez com que o esporte no Brasil crescesse muito e ele foi um dos atletas mais conhecidos no mundo. Então, para a gente, ele é uma referência”, disse Jenifer, em entrevista coletiva concedida logo depois do término da corrida. “Acredito que todos os atletas vão levar na memória o que ele representou para o país”, acrescentou ela.

A atleta Kelly Maia também homenageou o rei do futebol. Estreante na São Silvestre, ela correu usando uma camiseta da seleção brasileira. “É pelo Rei Pelé. Ele merece. O Edson faleceu, mas o Pelé é eterno. Acho que, se existe um ponto de unidade nesse Brasil é o futebol e não teve alguém que representasse isso melhor do que o Pelé”, falou ela. “Ele é o exemplo de resistência e de superação, em uma época muito difícil como é hoje em dia. Ele merece essa homenagem”, acrescentou.

Pelé morreu na última quinta-feira 29, depois de lutar contra o câncer, conforme anunciou Oeste. Pelé tinha 82 anos. O ex-jogador venceu suas primeiras três Copas do Mundo, em 1958, 1962 e 1970, tornando-se protagonista do esporte.

Além dos três títulos mundiais em quatro Copas disputadas, Pelé também é o maior artilheiro da seleção brasileira, com 77 gols marcados em 92 jogos. Ele será velado na Vila Belmiro, em Santos (SP), estádio do Santos, na próxima segunda-feira 02.