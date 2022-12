Pelé quis voltar da aposentadoria para jogar Copa pela Seleção

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, quis voltar da aposentadoria para ajudar a Seleção Brasileira na Copa do México, em 1986. Em entrevista naquele ano, o Atleta do Século revelou que se ofereceu para jogar o torneio. Contudo, a oferta foi recusada pelo então técnico da Amarelinha, Telê Santana.

Na época, o Rei tinha 45 anos. Caso tivesse sido convocado, interromperia nove anos de aposentadoria. Ele voltaria a disputar uma Copa depois de 16 anos. Em 1970, também no México, Pelé sagrou-se tricampeão mundial. Ainda jogou as Copas de 1958, 1962 e 1966, conquistando a taça nas duas primeiras.

Na época, o Atleta do Século demonstrou certo incômodo por não ter sido atendido. Ressaltou, contudo, que a volta ao futebol seria, “talvez, uma das maiores besteiras” que ele teria feito em sua vida.

Pelé havia se oferecido para voltar à Seleção porque, na época, Telê estava com problemas para escalar a equipe. Muitos jogadores estavam lesionados, outros foram cortados por indisciplina. A Amarelinha não contou com o zagueiro Mozer, com o lateral Leandro, com o volante Toninho Cerezo e com o atacante Renato Gaúcho.

“O que Pelé poderia ganhar mais voltando?”, perguntou o Rei, na ocasião. “Nada, né? Não temos um conjunto, não temos uma Seleção jogando o futebol que a gente achava ideal. Uma semana atrás, quando foi feita a proposta, eu teria, sei lá, 25 dias para treinar. Acho que daria para ajudar o Brasil.”