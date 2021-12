Pelé recebe alta depois de duas semanas de internação

O Atleta do Século estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no qual passou por uma série de exames

Depois de 16 dias de internação, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebeu alta nesta quinta-feira, 23. O Atleta do Século estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no qual passou por uma série de exames. O “rei” do futebol está em tratamento contra um câncer no cólon.

“Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano”, informa o boletim divulgado pelo hospital.

A foto sorrindo não é a toa. Como eu havia lhes prometido, vou passar o Natal com a minha família. Estou voltando para casa. Obrigado por todas mensagens de carinho. pic.twitter.com/w6n3djwCiK — Pelé (@Pele) December 23, 2021

Entre agosto e setembro, Pelé ficou internado durante um mês depois de ser diagnosticado com o tumor no cólon. Ele foi submetido a uma cirurgia no início de setembro, quando retirou o tumor. No dia 7 de dezembro, voltou à unidade para nova internação.

O ex-jogador do Santos e da seleção brasileira vinha compartilhando algumas etapas do tratamento pelas redes sociais. No dia 9, informou aos seguidores que havia realizado sua última sessão de quimoterapia do ano.

“Eu quis dividir essa conquista com vocês. Afinal, toda pequena vitória é um motivo para comemorar, não acham?”, escreveu Pelé.