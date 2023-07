‘Perigo’ de geada; entenda o alerta da previsão do tempo

“Perigo.” É com essa palavra que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulga o alerta em relação ao risco de geada sobre parte da Região Sul do país na manhã desta terça-feira, 18.

Conforme o Inmet, a geada é acompanhada de baixas temperaturas. De acordo com o órgão, a temperatura mínima varia de 3°C a 0°C em boa parte do território gaúcho.

O mapa com o alerta de perigo em decorrência da geada engloba praticamente todo o Estado do Rio Grande do Sul, além do sul de Santa Catarina. Nesse sentido, o Inmet lista que o risco de transtornos em decorrência do fenômeno climático ocorre em sete regiões gaúchas de mapeamento:

sudoeste; noroeste; centro ocidental; região metropolitana de Porto Alegre; sudeste; nordeste; e centro oriental.

Fora os riscos de danos em decorrência do frio extremo, a equipe do Inmet reforça que, com a geada, o agronegócio pode ser diretamente impactado de forma negativa. Isso porque tal condição climática é capaz de provocar perdas nas plantações.

O alerta de geada no nível de “perigo” teve início às 4 horas desta terça-feira e é válido, ao menos por ora, até às 8 horas de hoje.

Além do alerta para geada: “perigo potencial” para chuvas intensas

Os efeitos da geada não são a única preocupação por parte do Inmet para esta terça-feira. O instituto indica, além disso, três áreas com “perigo potencial” por causa das chuvas intensas.

O mapa da previsão do tempo mostra, por exemplo, que uma das áreas engloba a faixa que vai da porção central até o litoral do Paraná, além do extremo sul do litoral paulista e o Vale do Ribeira.

Por fim, o alerta de “perigo potencial” de chuvas intensas consta em duas partes da Região Norte do Brasil. A primeira engloba o noroeste e o norte do Amazonas, chegando a áreas do sudoeste de Roraima. A outra cobre todo o Estado do Amapá e o norte do Pará.

Nos três pontos, o alerta do Inmet vale até às 10 horas de hoje.

O instituto reforça, além disso, que o “perigo potencial” de chuvas intensas significa “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

Brasil tem “perigo” de geada e “perigo potencial” de chuvas intensas nesta terça, 18 | Foto: Reprodução/Inmet

