Petista morto: MP pede novas diligências no caso

O Ministério Público (MP) do Paraná solicitou, nesta terça-feira, 19, novas diligências no inquérito da morte do petista Marcelo Arruda, que foi assassinado durante uma troca de tiros pelo policial penal Jorge Guaranho, no Paraná.

“A Polícia Civil irá cumprir as diligências rapidamente”, informou a polícia a Oeste. “As perícias já tinham sido requisitadas pela autoridade policial à Polícia Científica na semana passada, mas não têm previsão de serem concluídas.

A solicitação foi feita à Polícia Civil do Estado, que atendeu ao pedido da Promotoria, determinando urgência à polícia para apresentação de perícias que estavam pendentes, como a averiguação do celular de Guaranho, de outros três conhecidos dele e análise das câmeras de segurança do local do assassinato.

O atirador foi indiciado por suspeita de homicídio duplamente qualificado. Guaranho, que ainda está em estado grave, invadiu a festa de 50 anos de Arruda. O tema da comemoração era o PT.

O inquérito do caso descartou, na sexta-feira 15, o crime político. Segundo a polícia, o caso teve motivação torpe e, por falta de elementos, não vai ser enquadrado como crime de ódio, político ou contra o Estado Democrático de Direito.

O MP ainda manifestou concordância com o pedido da Corregedoria-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, a fim de abrir um processo administrativo contra Guaranho. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que vai cumprir as diligências rapidamente. “As perícias já tinham sido requisitadas pela autoridade policial à Polícia Científica, na semana passada”, comunicou.

O crime em Foz do Iguaçu

No sábado, 9, por volta das 23 horas, Guaranho, invadiu a festa e disparou contra o petista, que comemorava seu aniversário. Arruda sofreu dois disparos. Mesmo ferido, segundo relatos, ele conseguiu revidar e atingiu o agressor com um tiro na cabeça. O petista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o início da discussão que levou à morte de Marcelo. Em um primeiro momento, Guaranho chega ao local da festa e grita em direção ao petista. Na sequência, Marcelo resolve atirar objetos contra o carro do agente penitenciário. Guaranho vai embora, mas volta tempos depois. Ele desce do carro, saca uma arma e dispara duas vezes contra o petista. Mesmo caído, Marcelo consegue reagir e ferir Guaranho. Por fim, um colega do petista chuta pelo menos quatro vezes a cabeça do agente penitenciário.