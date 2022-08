Petrobras aprova oito membros para Conselho de Administração

A Assembleia Geral de Acionistas da Petrobras aprovou na sexta-feira 19 os nomes de oito membros para compor o Conselho de Administração da estatal. Seis foram indicados pela União e outros dois pelos acionistas minoritários.

A lista de aprovados inclui os nomes do secretário-executivo da Casa Civil, Jônathas Castro, e do procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano. Ambos tinham sido anteriormente vetados pelo Comitê de Elegibilidade da Petrobras.

Durante a Assembleia, o representante da Associação dos Engenheiros da Petrobras (AEPET), Fernando Siqueira, chegou a se manifestar contra a indicação, alegando “intervenção do governo”. Entretanto, a mesa diretora da Assembleia ratificou as indicações do governo federal, e realizou as eleições.

O novo presidente do Conselho será Gileno Gurjão, diretor-presidente do Serpro, órgão de processamento de dados do governo federal. Como o órgão é vinculado à Secretaria Especial de Desburocratização, Gurjão era subordinado ao presidente da Petrobras, Caio Mario Paes de Andrade, que ocupava o cargo de secretário.

Petrobras inicia operações de novo poço no pré-sal

A Petrobras colocou em operação mais um poço no pré-sal da Bacia de Campos. A operação começou no início de agosto. De acordo com a empresa, o potencial de produção chega a 15 mil barris por dia, superando a estimativa inicial da estatal.

As atividades no poço simbolizam “o início da produção do pré-sal, e trata-se de um Teste de Longa Duração, cujo objetivo é coletar informações sobre o reservatório para subsidiar o plano de exploração da jazida”, escreve a empresa em comunicado. Ele está conectado à plataforma P-40.