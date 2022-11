Petrolão: Petrobras recupera quase R$ 500 milhões no último trimestre

O dinheiro foi devolvido por meio de acordos de leniência de construtoras envolvidas no esquema de corrupção

No último trimestre, a Petrobras recebeu cerca de R$ 440 milhões, por meio de acordos de leniência. A quantia veio de empresas como Camargo Corrêa, Novonor (antiga Odebrecht) e SBM e da delação premiada de Pedro Barusco, ex-executivo da estatal.

A petroleira recebeu R$ 235 milhões da Camargo Corrêa, cerca de R$ 71 milhões da Novonor S.A. e quase R$ 115 bilhões da SBM. Até o momento, a Petrobras recuperou cerca de R$ 7 bilhões, que foram desviados durante o Petrolão — o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Os crimes vieram à tona por meio da Operação Lava Jato e ocorreram durante os governos do PT.

“A companhia tem adotado as medidas cabíveis em busca do adequado ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados”, informa a estatal, por meio de nota. “A Petrobras atua como coautora do Ministério Público Federal e da União Federal em 32 ações de improbidade administrativa em andamento. Além disso, a estatal é assistente de acusação em 90 ações penais relacionadas aos ilícitos investigados pela Lava Jato.”

Petrobras, Lula e o Petrolão

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito no domingo para assumir novamente a Presidência da República, chegou a ser condenado e preso em decorrência das investigações. O Ministério Público Federal acusou o petista de chefiar o grupo que desviou dinheiro da estatal.

Em um dos casos mais emblemáticos, Lula foi condenado, depois de ser acusado de aceitar um apartamento triplex da OAS como pagamento. A empresa é uma das construtoras que obtiveram vantagens por meio do esquema.

Léo Pinheiro, presidente da OAS à época do episódio, chegou a ser fotografado com o petista no imóvel. Em depoimento à Justiça, o executivo confirmou o acordo para o pagamento de propinas.