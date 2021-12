PF abre inquérito para investigar ameaças a membros da Anvisa

A Polícia Federal (PF) do Distrito Federal abriu um inquérito para apurar supostas ameaças contra diretores e servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com a PF, as diligências já começaram.

A investigação foi aberta na quarta-feira 15, um dia antes de a Anvisa ter autorizado a vacinação contra a covid-19 de crianças de 5 a 11 anos. Há indícios de que as ameaças tenham se intensificado depois dessa decisão do órgão.

No domingo 19, a Anvisa pediu a investigação das supostas ameaças, em ofícios encaminhados ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, ao Ministério da Justiça, à Procuradoria-Geral da República (PGR), à própria PF e à Superintendência da PF no Distrito Federal.

-Publicidade-

Nos documentos, os diretores da Anvisa afirmam que foram “surpreendidos com publicações nas mídias sociais na internet de ameaças, intimidações e ofensas por conta da referida decisão técnica”.

“Esses fatos aumentaram a preocupação e o receio dos diretores e servidores quanto à sua integridade física e à de suas famílias e geraram evidente apreensão de que atos de violência possam ocorrer a qualquer momento”, diz a agência.

A Associação de Servidores da Anvisa e o diretor-presidente da agência, Antonio Barra Torres, repudiaram as ameaças. Em nota divulgada na sexta-feira 17, assinada por Barra Torres e pelos diretores do órgão, a Anvisa afirma que repele “com veemência” qualquer ameaça.

Com informações da TV Globo