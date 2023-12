PF apreende R$ 20 mi em carros de luxo e imóveis dos ‘barões do vinho’

A Polícia Federal (PF) divulgou o balanço da Operação Afluência, que desarticulou uma quadrilha que contrabandeava bebidas alcoólicas no país. Na última quinta-feira, 30, os agentes confiscaram 113 veículos de luxo e 30 imóveis avaliados em cerca de R$ 20 milhões. Também havia mais de R$ 2 milhões em espécie com os criminosos.

A Operação Afluência concluiu que o esquema agia em quatro Estados:

Venâncio Aires, Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul, Aceguá, Bagé, Jaguarão, Pelotas e Morro Redondo (RS);

São Paulo e Tarumã (SP);

Belo Horizonte (MG); e Rio de Janeiro (RJ).

Havia nos endereços diversos depósitos de bebidas importadas ilegalmente.

Nessa megaoperação, a PF cumpriu 50 mandados de busca e apreensão, cinco de prisão preventiva, além de 22 medidas cautelares substitutivas de prisão. De acordo com a polícia, o grupo movimentou, desde janeiro de 2019, mais de R$ 62 milhões com a venda de bebidas ilegais.

Rio Grande do Sul era o núcleo do esquema

Segundo a investigação, a base da organização criminosa era o Vale do Taquari, área central do Rio Grande do Sul que abrange 36 municípios. A região era o destino de milhares de garrafas de vinhos e outras bebidas destiladas, que seguiam para grandes atacadistas dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

O material ilícito chegava ao Brasil através das fronteiras com a Argentina (vinhos) e Uruguai (destilados). Donos de free shops uruguaios e lojas de vinhos argentinas mantinham fornecedores, que se encarregavam de entregar a mercadoria aos criminosos brasileiros.

A organização tinha sua própria frota de caminhões para o transporte das bebidas. Elas eram escondidas sob outros produtos, como grãos e frutas, ou circulavam com notas fiscais falsas, de empresas ligadas à quadrilha.

Todo pagamento ocorria em espécie, por meio de doleiros, e as transações dos chamados “barões do vinho” utilizavam contas bancárias de laranjas.

O mercado ilegal de destilados provoca prejuízos econômicos para o país. A falsificação e o contrabando trazem prejuízos à arrecadação de impostos e ainda impossibilitam o crescimento e a geração de empregos no setor.