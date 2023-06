PF faz operação contra emigração ilegal para os EUA

Por ocasião da estadia do narcotraficante internacional Nicolás Maduro, também ditador da Venezuela, disseram que essa instituição chamada PF, não tinha convênio (ou seja lá o que for) com a Interpol e que por isso não podiam cumprir o mandado de prisão contra aquele sujeito, que era procurado por aquela instituição internacional. Agora vejo essa foto, onde aparece um agente, diante de um imenso logotipo da Interpol. A pergunta é: Quem esteve mentindo, durante a visita oficial do narcotraficante procurado?